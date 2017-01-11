Haber: Kasım ŞAHİN – Erdal TANRIVERDİ

15 Temmuz darbe girişimi ile Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası terör örgütünün bombalı eylemi sonrası sosyal paylaşım sitelerindeki kendi hesaplarından terör örgütü PKK lehine propaganda yapmak suçlarından geçtiğimiz günlerde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 2’si kadın toplam 12 öğrenci ifade alma işlemleri tamamlandı.

Sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü propagandası yapıldığı ihbarını alan TEM Şubesi, geniş çaplı çalışma başlatmış ve Abant İzzet Baysal Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 12 kişinin bu tür faaliyetlere girdiğinin tespiti ardından gözaltı işlemleri başlatılmıştı. Yapılan eş zamanlı operasyon sonrası gözaltına alınan 12 öğrenci bu gün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiler.