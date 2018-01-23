Haber: Semih Baykal
Bolu’da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Bolu T tipi cezaevinde gardiyan olarak çalıştığı öğrenilen Ö.D. isimli şahsı, tutuklu bulunan FETÖ/PDY üyelerine bilgi sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Emniyete götürülen Ö.D. işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Adliye’ye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Ö.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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