Örgütlü gasp suçundan aranan şahıs yakalandı

Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda yakalanan ve kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Örgütlü gasp suçundan aranan şahıs yakalandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da örgütlü gasp suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan Tarık Bayram isimli şahsın Bolu'da olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 yıldır kaçak olarak yaşayan şahsın yaşadığı evi tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Tarık Bayram isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Bayram, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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