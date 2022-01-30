Orhan Fırat güven tazeledi

Haber: Uğur Balaban

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 42. Olağan Genel Kurulu, Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Abdullah Özkan ve Orhan Fırat’ın seçim mücadelesi böylelikle sona erdi. 1034 üyenin bulunduğu Şoförler Odasında 477 kişi oy kullandı. Sürpriz bir kararla başkanlığa adaylığını koyan Abdullah Özkan 166 oy alırken, Orhan Fırat 145 oy fark atarak 311 oy alarak güven tazeledi.

“SADECE BEN KAZANMADIM, BÜTÜN ESNAFLARIMIZ KAZANDI”

Başkan Orhan Fırat yaptığı açıklamada, “Sadece ben kazanmadım bütün esnaflarımız kazandı. Herkese teşekkür ederim iyi ki varsınız” diyerek Şoförler Odası üyelerine teşekkür etti.

Orhan Fırat başkanlığında yeni dönem için oluşan Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Yönetim Kuruluna İrfan Ünal, Seyfettin Sarıarslan, Muzaffer Çimen, Alaattin Arduç, Çetin Öztürk, Abdullah Bahtiyar, İlhami Ortakçı, Bayram Güneç seçildiler.

Denetim kurulu üyeleri: Ruşen Karakaş, Erdal Uludağ, Murat Çiftçi getirildiler.