Haber: Semih Baykal

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığını 32 yıl boyunca başarıyla yürüten Nihat Alpat Öztürk’ün ani ölümü tüm sevenlerini derinden üzmüştü. Öztürk’ün ölümünün ardından odanın başkanlığına kimin geçeceği kamuoyunda merakla bekleniyordu. Cengiz Çavuşoğlu ile Orhat Fırat arasında çetin bir mücadele şeklide geçen Başkanlık yarışı, geçtiğimiz günlerde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleşen Olağan Genel Kurul ile belli oldu. Kurulda 372 oy alan Orhat Fırat, Bolu Şoförler ve Otomobilceler Odasının yeni başkanı oldu. Başkan Orhan Fırat, Bolu Adliyesine giderek mazbatasını alıp görevine başladı. Yönetim kurulu ile mazbatasını alan Başkan Fırat, “Hayırlısı ile mazbatamızı aldık. Bu süreçte bizi destekleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Esnaf ve şoförlerimize en iyi hizmeti vermek için çalışacağız” dedi.