ORKOOP’a genç ve dinamik ekip talip oldu

Haber: S. Özge Yücel

S.S. Bolu İli Ormancılık Kooperatifleri Birliği (ORKOOP) 2022 yılı seçimleri 15 Mart Salı Günü Bolu Öğretmenevinde gerçekleştirilecek. Gerçekleştirecek olan kongre öncesinde S.S. Çaygökpınar Köyü Tarımsal Kal. Koop. Başkanı, Çaygökpınar Köyü Muhtarı Hüsamettin Biçer ve S.S. Pelitçik Köyü Tarımsal Kal. Koop. Başkanı, Pelitçik Köyü Muhtarı Nazmi Yılgündüz hazırladıkları kadro ile yönetime talip olduklarını duyurdu. Biçer ve Yılgündüz seçim öncesinde yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“GENÇ, DİNAMİK BİR EKİP İLE YÖNETİME TALİBİZ”

“Değerli Kooperatif yöneticilerimiz ve Kooperatif ortaklarımız, 2022 yılı S.S. Bolu İli Ormancılık Kooperatifleri Birliği (ORKOOP) seçimine genç, dinamik bir ekip ile Kooperatifler üst birliği yönetimine talibiz.”

“35 YILDIR, AYNI YÖNETİM KADROSUYLA YÖNETİLDİĞİNİ…”

“Mevcut şuan ki yönetimin yaklaşık 35 yıldır, aynı yönetim kadrosuyla yönetildiğini ve bu kadronun belirli bir yaş seviyesine geldiklerini ve yorulduklarını düşündüğümüz için bu göreve talip olduk. Yaş itibari ile verimli olamadıklarını gördüğümüz için gerçekten oradaki görev yapan yönetimdekilerin, zamana kadar yapmış oldukları görevi biz genç dinamik kadrolarımızla daha da ileriye taşımak için bu göreve talibiz.”

“DESTEKLERİNİZİ CANI GÖNÜLDEN BEKLİYORUZ”

“Merkez, Mengen, Yığılca, Gerede, Seben, Dörtdivan, Mudurnu, Kıbrıscık, Göynük ve Yeniçağa’da bulunan tüm kooperatif yöneticilerinin ve delege kardeşlerimizin bu genç dinamik ve aktif kadrolarımıza desteklerinizi canı gönülden bekliyoruz”

“HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ”

“Gerçek amacımız orman üretiminde çalışan ve Tarım ve Hayvancılık yapan tüm ortak üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

05354478029 Hüsamettin Biçer

05372112195 Nazmi Yılgündüz