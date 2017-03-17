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17 Mart 2017 Cuma
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    • ORKÖY çalışmaları başladı

    Orman Genel Müdürlüğü’nün köylü vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla başlattığı ORKÖY projeleri bilgilendirme ve tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından Gerede ve Göynük Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışmalara başlandı.

    17 Mart 2017 Cuma 10:51
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    ORKÖY çalışmaları başladı

     

    Orman köyünde ikamet etmekte olan halkın, sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmalarını sağlamak için ORKÖY programı kapsamında Gerede ve Göynük ilçelerinde Orman İşletme Müdürlükleri bünyesinde çalışmalara başlandı.

    Göynük’te ORKÖY programı kapsamında “Fenni Arıcılık” ve ‘’Süt Sığırcılığı’’ ile ilgili bilgilendirme ve tespit çalışmalarının bitirilmesi ile 1 köye 3 adet fenni arıcılık, 3 köye toplamda 10 adet süt sığırcılığı kredisi verildi. Proje kapsamında toplamda 312 bin TL kredi dağıtıldı.

    Gerede Orman İşletme Müdürlüğü ise ORKÖY çalışma programında yer alan Salur Orman İşletme Şefliğine bağlı Karapazar köyünde, verilecek olan 4 adet Süt Sığırcılığı kredisinden faydalanmak isteyen köy halkına, konuyla ilgili bilgi verdi ve kredi kullanmak isteyenlerin tespit işlemleri için bir toplantı düzenledi. Toplantıya Salur Orman İşletme Şefi Emrah Pehlivan, ORKÖY birimi sorumlu Memuru Süleyman Yıldız ve Orman Muhafaza Memuru Tahsin Özcan ile kredi kullanmak isteyen köy halkı katıldı. Yapılan bilgilendirmenin ardından, verilecek 4 adet süt sığırcılığı kredisinden faydalanmak isteyen hak sahiplerine ünite başı 27.000 TL olmak üzere toplam 108.000 TL kredinin kullandırılacağı belirtildi.

    Köy muhtarları ve köylü vatandaşlar verilen ORKÖY kredilerinden oldukça memnun olduklarını ve kredilerin devam etmesini istediklerini belirtti.

    Yapılan toplantılarda ayrıca verilecek olan kredinin kimler tarafından kullanılabileceği, yapılacak olan iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kredilerin geri ödemesinin nasıl ve hangi zamanlarda olacağı ve kredi geri ödemesi yapılamadığı durumlarda karşılaşacak olan sorunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler verildi.

    Anahtar Kelimeler: Orman, Genel, Müdürlüğü’nün, Köylü, Vatandaşların

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