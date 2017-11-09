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09 Kasım 2017 Perşembe
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    • ORKÖY desteği ile iş makinesi aldılar

    Seben’e bağlı Kuzgölcük köyünde ORKÖY desteği ile 295 bin TL’ye alınan iş makinesi Bolu Valisi Aydın Baruş’un da katıldığı törenle köy muhtarlığına teslim edildi.

    09 Kasım 2017 Perşembe 09:39
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    ORKÖY desteği ile iş makinesi aldılar

    Haber: Semih BAYKAL

    Orman köylülerine verdiği desteklerle köylülerin gelir seviyelerini yükseltmek, yardımcı olmak ve çeşitli projelerle üretime destek vermek amacıyla kurulan Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) tarafından Kuzgölcük köyüne % 20 hibeli, geri kalan kısmı da 6 yıl ödemeli olarak verilen iş makinesinin teslimi yapıldı. Kuzgölcük köyünde yapılan teslim törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, Kıbrıscık Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, bazı daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve köylüler katıldı.

    Köye girişte köy halkı tarafından karşılanan Vali Baruş, bir süre köylülerle sohbet edip hal ve hatırlarını sordu. Araç teslimi ile ilgili düzenlenen program da ilk konuşmayı yapan Kuzgölcük köyü Muhtarı Mustafa Duman, iş makinesinin köylerine kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

    Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ise köylülerimizi kalkındırmak amacıyla bu ve buna benzer birçok proje yaptıklarını dile getirerek, “Amacımız köylülerimizin gelir seviyesini yükseltmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. Bu ve bunun gibi çalışmalarımız ve köylülerimize yardımlarımız devam edecektir. Yeni iş makinesinin köyümüze hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

    Orman köylülerine teşekkür etti

    Güzel bir vesileyle Kuzgölcük köyünde olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Bolu Valisi Aydın Baruş, “Bolu, her tarafı Cenab-ı Hakkın bahşettiği güzelliklerle donatılmış, %65’i orman örtüsünden oluşan bir İl. Bu orman örtüsünün bugünlere gelmesinde tabi ki en büyük pay orman köylümüze aittir. Çünkü Bolu insanı ormanlarına sahip çıkmasaydı, ormanlarını korumasaydı, onları tahrip edenlere karşı tavır almasaydı bugün Türkiye’nin en önemli orman ürünü üretim merkezlerinden biri konumda olmazdı. Bunun için sizlerin nezdinde tüm orman köylülerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

    “Çalışmalar çok büyük önem taşıyor”

    Bolu’da yer alan 487 köyden 402’sinin orman köyü olduğuna dikkat çeken Vali Baruş ayrıca, şunları söyledi: “Bolu’daki köylerimiz çoğunlukla orman alanları içerisinde yer almaktadır. 487 köyümüzden 402’si orman köyü. Zaman içerisinde köylülerimiz bulundukları yerde geçim kaynaklarını yeterince temin edemedikleri için şehirlere doğru göç ediyorlar. Ancak şehre giden insanlarımız her zaman mutlu olamıyor. Kendisinin hayal ettiği iş imkanlarına kavuşamıyor. Bu nedenle en azından şuana kadar şehirlere göç etmemiş, orman köylerinde yaşayan insanlarımızı, gençlerimizi köylerinde geçimlerini temin edecek iş sahibi yapmamız gerekiyor. Bu anlamda Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar çok büyük önem taşıyor. Orman köylüsüne verdiği değerin neticesi olarak Bakanlığımız, ORKÖY kredileri kapsamında gerek bir kısmı hibe gerekse diğer kısmı da çok cazip şartlarda kredi imkanı sağlıyor. Kuzgölcük Köyü Muhtarlığımızın ve kooperatifimizin bu imkânlardan istifade ederek hem kooperatifin orman emvali üretimi ve yüklemesinde kullanabileceği, hem de köyün acil ihtiyaçlarında, içme suyunda, kanalizasyonda ve diğer köy işlerinde kullanabileceği iş makinesini teslim etmek üzere köyümüze geldik. Ben Kuzgölcük muhtarımızın ve Kuzgölcük Orman Kooperatifimizin göstermiş olduğu bu başarının bütün orman köylerimize örnek olmasını diliyorum. Eğer orman köylerimiz, muhtarlıklarımız, köylülerimiz devletimizin sağladığı bu imkanlardan istifade ederlerse ileride hem köylerindeki yaşamlarının hem de gelir kaynaklarının daha iyi hale geldiklerini göreceklerdir. Bu iş makinesinin köyümüze, köylümüze hayırlı olmasını diliyorum. Allah kazasız belasız işler nasip etsin, güzel günlerde kullanmayı nasip etsin.”

    Yapılan konuşmaların ardından iş makinesi köylülere teslim edilirken, iş makinesini ilk olarak Vali Baruş Kuzgölcük Muhtarı Mustafa Duman ile birlikte çalıştırdı.

    Anahtar Kelimeler: Seben’e, Bağlı, Kuzgölcük, Köyünde, ORKÖY

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