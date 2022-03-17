ORKÖY’den 1 milyon 401 bin lira destek

Haber: Okay Özcan

İşletme Müdür Yardımcısı Sinan Çilingir başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından ilgili köylerde yaşayan kredi kullanmak isteyen vatandaşların katılımıyla gerçekleşen kura çekimi ile hibe destekli kredi kullanmaya hak kazanan vatandaşlar belli oldu.

Bolu iline bağlı, Gölcük köyünde 2 adet traktör desteği, Tokmaklar köyünde 5 adet dış cephe mantolama, Bünüş köyünde 3 adet Süt Sığırcılığı, Çanakcılar köyünde 6 adet Dış Cephe Mantolama, Pirahmetler köyünde 5 adet dış cephe mantolama ve Yeşilköy köyünde 11 adet dış cephe mantolama kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar belirlendi.

Toplamda 1 milyon 401 bin Türk Lirası kredi dağıtılacağını bildiren yetkililer kredinin %20'si hibe olarak verilen tüm kredilerin, ilk yılı ödemesiz ve faizsiz olmak üzere traktör kredisi 7 yıl vade 7 taksit, mantolama 5 yıl vade 5 taksit ve süt sığırcılığı 6 yıl vade 6 taksit olarak geri ödeneceği belirtildi.