Orman Bölge Müdürlüğü çalışıyor!

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan, 2021 yılı faaliyetleri arasında yer alan erozyon ve sel kontrolü ile mera ıslah çalışmalarının tekniğine uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla eğitim semineri düzenlendi. Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Şahiner başkanlığında yapılan hizmet içi eğitim programı, sosyal tesiste gerçekleştirildi. Yapılan eğitim programına, çalışma yapacak Göynük, Mudurnu, Seben, Kıbrıscık ve Gerede Orman İşletme Müdürlükleri Müdür Yardımcıları, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefleri ile İşletme Şefleri katıldı. Etüt Proje Başmühendisliği Mühendisi Handan Pakih tarafından verilen eğitimde, Erozyon ve Sel Kontrol ile Mera Islah çalışmaları konuları aktarıldı. Eğitim görüş, öneriler ve karşılaşılan sorunların, karşılıklı soru cevap şeklinde tartışılmasının akabinde sona erdi.

ORMAN YOLLARI VE TABELALAR ONARILDI

Bahar mevsiminin gelişiyle birlikte Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, orman yangınlarına müdahale etmek için ormancılık faaliyetlerinin daha iyi yapılabilmesi adına orman yollarının ve yol kenarındaki tabelaların bakım ve onarımları yapıldı.

Zorlu kış şartlarının yaşandığı ormanlık alanlarda bulunan ve İş sağlığı ve güvenliği açısından büyük öneme sahip, hasar görmüş ya da yıkılmış orman içi uyarı levhaları onarıldı. Aynı zamanda tıkalı olan orman yolu hendekleri ile orman yolları üzerinde bulunan sanat yapıları temizlenerek suların yollara zarar vermeden tahliye edilmesi sağlandı.