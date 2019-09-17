Orman Bölge Müdürlüğü’nden açıklama

Haber: Erdal Tanrıverdi

Doğal güzellikleri ve ormanlarıyla Türkiye’nin en güzel şehirleri arasında yer alan Bolu’da kayın ve kızılçamdan oluşan sanayi ağaçlarının unutulmuş hallerinin doğa severlerin tepkisini çekmesinin ardından ilk açıklama geldi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada “Yapılan incelemede sahada görülen sterli odunlar ormanlarımızda yapılan sağlık kesimleri neticesinde ; sahada bulunan sağlıksız, kuru, böcekli vb. ağaçların dallarından veya gövdesinden oluşan odunların ster haline getirilerek 1m*1m ebadında istife alınmasından oluşur. Daha sonra bu odunların, Lif Yonga odunu işleyen kuruluşlara bedeli mukabilinde satışı gerçekleştirilir. Satışı gerçekleştiren firma araç ve stok durumuna göre bu sterleri odunlar ormanlık sahadan kaldırırlar. Sterli emvalin satışı gerçekleştirdiği andan itibaren emvaller firma bünyesine geçer. Firma karar verdiği anda orman idaresine başvurarak nakliye karşılığında bu ürünleri fabrikasına götürür. Süreçten de anlaşılacağı gibi haberde çıkan sterli emvaller satışı yapılmış firmaya ait emvallerdir. Bu emvaller ormanda yapılan sağlık(bakım) çalışmaları sonucu sahadan çıkartılan sağlıksız, kuru, gövde ve dal parçalarından oluşur” ifadeleri kullanıldı.