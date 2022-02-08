Orman çalışmaları için hizmet alınacak

ORMANLIK ALANLARDAN VERİLEN İZİN DOSYALARININ İNCELENMESİ VE İZİN SAHALARININ APLİKASYONU, KAYIT VE HARİTALARININ GÜNCELLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 2022 Yılı Ormanlık Alanlardan Verilen İzin Dosyalarının İncelenmesi Ve İzin Sahalarının Aplikasyonu, Kayıt Ve Haritalarının Güncellenmesi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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