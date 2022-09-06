Orman emvali ihaleyle satılacak

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tarihi 08/09/2022 Saati 13:00 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MENGEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yeri https://esatış.

Orman emvali ihaleyle satılacak
Sıra No
Deposu
Cinsi		 Boy (m) Miktarı Parti Sayısı Muhammen Bedeli Geçici Teminat
Adet M3/Ster/K

1		 KAYNARCA OİŞ
İbreli + Yapraklı Dikili Ağaç
7655
799.891
1
430,00		 10.319,0
0

2
COŞUR OİŞ
Yapraklı + İbreli Dikili Ağaç		 1082
4
1495.554
1
275,00		 12.338,0
0

3
ELEMEN OİŞ
Yapraklı + İbreli Dikili Ağaç		 1359
4
1144.85
1
520,00		 17.860,0
0

4
SOFULAR OİŞ
Yapraklı + İbreli Dikili Ağaç
2152
6689.359
1
1.350,00		 270.919,
00

5		 YALAKKUZ OİŞ
Yapraklı + İbreli Dikili Ağaç
1220
3877.575
1
1.500,00		 174.491,
00
TOPLAM 3544 14007.229 5 4.075,00 485.927,
  1. İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 5 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.

YORUM EKLE
Gönder