Orman emvali ihaleyle satılacak

|Sıra No
|
Deposu
|
Cinsi
|Boy (m)
|Miktarı
|Parti Sayısı
|Muhammen Bedeli
|Geçici Teminat
|Adet
|M3/Ster/K
|
1
|KAYNARCA OİŞ
|
İbreli + Yapraklı Dikili Ağaç
|
7655
|
799.891
|
1
|
430,00
|10.319,0
0
|
2
|
COŞUR OİŞ
|
Yapraklı + İbreli Dikili Ağaç
|1082
4
|
1495.554
|
1
|
275,00
|12.338,0
0
|
3
|
ELEMEN OİŞ
|
Yapraklı + İbreli Dikili Ağaç
|1359
4
|
1144.85
|
1
|
520,00
|17.860,0
0
|
4
|
SOFULAR OİŞ
|
Yapraklı + İbreli Dikili Ağaç
|
2152
|
6689.359
|
1
|
1.350,00
|270.919,
00
|
5
|YALAKKUZ OİŞ
|
Yapraklı + İbreli Dikili Ağaç
|
1220
|
3877.575
|
1
|
1.500,00
|174.491,
00
|TOPLAM
|3544
|14007.229
|5
|4.075,00
|485.927,
- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 5 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.