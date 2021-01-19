Orman emvali ihaleyle satılacak

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 268 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

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