Orman emvali ihaleyle satılacak

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MENGEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman emvali ihaleyle satılacak

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 268 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

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