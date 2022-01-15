Orman emvali istif hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre DİRGİNE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT KURDEŞE, DİRGİNE, GÖLCÜK VE KARADERE ŞEFLİKLERİ ORMAN İÇİ MUHTELİF RAMPALARINDA METREKÜPLÜ ORMAN EMVALİ VE TOPYERİ DEPOSU DEPOSU ORMAN EMVALİ İSTİF İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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