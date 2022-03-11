Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Kdz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü Çaylıoğlu Orman Emvali Deposu ile Çaylıoğlu, Kızlarderesi, Cuma, Ereğli ve Yalnızçam Orman İşletme Şeflikleri Rampalarında İstif İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Orman emvali istif hizmeti alınacak
KDZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYLIOĞLU ORMAN EMVALİ DEPOSU İLE ÇAYLIOĞLU, KIZLARDERESİ, CUMA, EREĞLİ VE YALNIZÇAM ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ RAMPALARINDA İSTİF İŞİ KARADENİZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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