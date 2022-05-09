Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Kdz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü Cuma ve Soğanlıyörük Orman Emvali Depolarında İstif İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Orman emvali istif hizmeti alınacak
KDZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ CUMA VE SOĞANLIYÖRÜK ORMAN EMVALİ DEPOLARINDA İSTİF İŞİ KARADENİZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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