Orman emvali istif hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre ÇALDERE VE KOZDERE ŞEFLİKLERİ ORMAN İÇİ MUHTELİF RAMPALARINDA METREKÜPLÜ ORMAN EMVALİ VE KÖPRÜBAŞI DEPOSU İSTİF İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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