Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Depo Şefliği Cemaller Orman Emval Deposunda Orman Emvali İstif İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Orman emvali istifleme hizmeti alınacak
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