Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Beyköy, Büyükaçma, Düzorman ve Muncurlu son depolarında 2022 yılında üretilip nakliyatı gerçekleştirilen yapacak envalin kalite özelikleri dikkate alınarak kalite sınıflarına ayrılması ile ilgili hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Orman emvali tasnif hizmeti alımı
DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BEYKÖY, BÜYÜKAÇMA, DÜZORMAN VE MUNCURLU SON DEPOLARINDA 2022 YILINDA ÜRETİLİP NAKLİYATI GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPACAK ENVALİN KALİTE ÖZELİKLERİ DİKKATE ALINARAK KALİTE SINIFLARINA AYRILMASI İLE İLGİLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DÜZCE
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