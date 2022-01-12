Orman emvali tasnif hizmeti alımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Beyköy, Büyükaçma, Düzorman ve Muncurlu son depolarında 2022 yılında üretilip nakliyatı gerçekleştirilen yapacak envalin kalite özelikleri dikkate alınarak kalite sınıflarına ayrılması ile ilgili hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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