HABER:Ceylan Beykoz

Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin’in eşlik ettiği ziyarette Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri ile Bolu ve Aladağ Orman İşletme Müdürleri hazır bulundu.İşletme Müdürlüğü ziyaretinin ardından Bölge Müdürlüğüne geçen Genel Müdür Bekir Karacabey, Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri ile Bolu ve Aladağ Orman İşletme Müdürlerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.

Toplantıda Bölge Müdürü Hasan Keskin ziyaretlerinden dolayı Genel Müdür Bekir Karacabey ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin’e teşekkür ederek, Bölge Müdürlüğünün 2017 yılı program gerçekleşmeleri ve 2018 yılı programları ile ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Daha etkin ve verimli çalışmalar yapılması için gerekli bilgilendirmelerin yapılmasının ardından karayolları ağaçlandırması ve damga konusundaki hassasiyeti dile getirdi. Bal ormanları ve mesire yerlerinin takibi konusunda direktifler veren Karacabey, daha sonra şube müdürlerine söz vererek istişarelerde bulundu.

Çalışmalarından dolayı memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Bekir Karacabey, Bölge Müdürü Hasan Keskin ve ekibine teşekkür ederek 2018 yılında da aynı dikkat ve hassasiyetin gösterilip programların gerçekleştirilmesini istedi. Başarı ve iyi niyet dileklerinin ardından ziyaretini tamamlayarak Bolu’dan ayrıldı.