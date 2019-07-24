Orman içinde bir anda alev aldı

Haber: Aysun Beykoz

Avşar Köyü Gidiriş Mahallesi yaylasında Süleyman Karakaya idaresinde ki 78 BU 380 plakalı araç seyir halindeyken bir anda alev aldı. Otomobilin alev almasıyla sürücü Karakaya kendini can havliyle dışarı attı. Karakaya, hemen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verirken alevler tüm aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu güçlükle söndürülebildi. Yangın sonrası araç tamamen küle dönerken orman içinde gerçekleşen yangının ağaçlara sıçramaması olası bir facianın önüne geçti.