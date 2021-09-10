Orman işçisi ağaç kurbanı oldu

Haber: Okay Özcan

Bolu'nun Gerede ilçesinde kesim işinde çalıştığı esnada üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti. Çapaklı Orman İşletme sınırları içinde yer alan Ahmetler Yaylası bölgesinde kesim işi yapan Ahmet Elik'in (55) üzerine bölgede kesilen bir ağaç devrildi. Diğer orman işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elik'in hayatını kaybettiğini belirledi.Orman işçisinin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.