Haber: Ceylan Beykoz

2014 yılından bu yana Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) vasıtasıyla tüm yazışmaların elektronik ortamda yapıldığı Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve bağlı İşletme Müdürlüklerinde, kaynakların etkin kullanımı, verimliliğin artırılması ve daha hızlı işlem gerçekleştirilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığınca tedariki yapılan bilgisayar ve donanımlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim (BTİ) Şube Müdürlüğünce, üzerlerinde gerekli yazılım yüklemeleri yapıldıktan sonrası İşletme Müdürlüklerine dağıtımları yapıldı. Seben, Kıbrıscık, Mengen, Gerede, Mudurnu, Göynük, Düzce, Akçakoca, Gölyaka ve Yığılca Orman İşletme Müdürlüklerine dağıtımı yapılan bilgisayar ve donanım ekipmanları ile söz konusu Orman İşletme Müdürlüklerindeki bilgi sistemleri daha da güçlendirilmiş oldu.