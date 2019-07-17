Orman İşletmesinden, Bilgievi’ne destek

Haber: BMA

Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi’nde ihtiyaca binaen yeni oluşturulan kütüphane, tasarımı ve öğrencilere faydası ile büyük ilgi görüyor. Yeni oluşturulan kütüphane için Gerede Orman İşletme Müdürü İsmail Dilek, tasarım konusunda destekte bulundu. Katkılarından dolayı Müdür İsmail Dilek’e, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar tarafından plaket takdim edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ‘’ Eğitim-Öğretime göreve geldiğimiz günden itibaren destek vermeye devam ediyoruz. Belediyemiz Ramazan Dede Bilgievi’nde yeni oluşturduğumuz kütüphane öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından büyük takdir topladı. Kütüphanemizin yapım aşamasında bizlere desteğini esirgemeyen Gerede Orman İşletme Müdürü İsmail Dilek'e teşekkür ediyorum’’ dedi.