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31 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • Orman köylülerine dev destek

    Orman ve Su İşleri Bakanlığı orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ediyor. Bakanlığın yeni hazırladığı proje ile orman köylülerine 18 milyon kredi verilecek.

    31 Mayıs 2017 Çarşamba 10:45
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    Orman köylülerine dev destek

    Basın Bülteni

    Bakanlık tarafından orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla geliştirilen projeler ülke genelinde ara vermeden uygulanıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nce (OGM) bu projelerin devam ettiği Bolu’daki orman köylülerine 2003 yılından bu yana 18 milyon 376 bin TL kredi desteği verildi.

    Bolu’daki Orman Köylülerine 18 Milyon 376 Bin TL Destek

    Bölgelerin coğrafi şartları göz önüne alınarak uygun projeleri hayata geçiren Bakanlık Bolu’da da güneş enerjisi, mantolama, fenni arıcılık, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu gibi konularda orman köylülerine 18 milyon 376 bin TL kredi desteği sağladı. 2017 yılı içinde de Bolu’daki 110 aileye toplam 1 milyon 100 bin TL kredi desteği verilecek.

    Projeler Çeşitlendirilerek Devam Edecek

    Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak orman köylülerini de düşündüklerini onların kalkınmalarını desteklemek gayesiyle bazı projeler geliştirdiklerini ve bu projelerle vatandaşlara ek istihdam alanları oluşturduklarını söyledi. Orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde de orman köylülerini işçi olarak çalıştırdıklarını kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu tür projeleri çeşitlendirerek devam ettireceklerini belirtti.

     

    Anahtar Kelimeler: Orman, Su, İşleri, Bakanlığı, Orman

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