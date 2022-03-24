Orman köylülerine kredi desteği

Haber: Ceylan Beykoz

Taşkesti'de orman köylülerinin desteklenmesi projesi (ORKÖY) kapsamında, Taşkesti Orman İşletme Müdürü İhsan Sabri İnce İşletme Müdür Yardımcısı Hüseyin Söğütdere ve İşletme Şefi Veysel Tekedereli tarafından Ortaköy Köyü'nde ORKÖY kredisi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda verilecek olan kredilerin kimler tarafından kullanılabileceği, yapılacak iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kredilerin geri ödemesinin nasıl ve hangi zamanlarda olacağı hususunda ayrıntılı bilgiler verildi.

2022 yılında ORKÖY kapsamında Taşkesti'de uygulanacak olan ORKÖY destekli 3 adet Tomruk Çekme Vinci (Tambur) ve 4 adet Motorlu Testere projeleri için kullandırılacak krediler sahiplerini buldu. Kullandırılacak olan kredilerin yüzde 20'sinin ORKÖY hibesi olacağı aktarıldı. Toplantı sonunda orman köylüleri verilen ORKÖY destekleri için memnuniyetlerini dile getirdi.

Verilen ORKÖY destekleri ile orman köylülerimizin refah düzeyinin yükseltilmesi ve yerinde üretim noktasında her daim orman köylülerimizin yanında olunduğu bildirildi.