Orman köylülerine ORKÖY’ü anlattılar

Haber: S. Özge Yücel

Göynük Orman İşletme Şefliği'nde düzenlenen eğitime, İşletme Müdürü Yüksel Özcan, işletme şefleri ve ORKÖY Şubesi personeli katıldı. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürü Özkan Yavuz, orman köylülerine verilecek destek kredilerinin ilanı, ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, belgelendirme ve tahsis aşamaları ile geri ödemeler konusunda bilgilerini paylaştı. ORKÖY eğitimlerinin ardından çalışmalarına başlayan orman personeli, köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etmek üzere talep topladı. Çamlıca köyünde 80 yaşındaki Naciye Demiröz'ün evini ısıtamadığını öğrenen Göynük Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ORKÖY sosyal kredi desteğiyle yalıtım işinin planlanacağı müjdesini verdi.