Orman köylülerinin sınav mücadelesi

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz yıllarda Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından orman işçiliği ile orman yetiştirme ve bakım işçiliği ayrı ayrı olmak üzere mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmişti. Eğitim sonrasında ise orman köylüleri sınav için toplandı. Getirilen mesleki yeterlilik belgesi kapsamında fidan dikiminden, odun- tomruk üretimine kadar ormanda her türlü işi yapacak kişiler, orman köylüleri, orman kooperatif üyeleri dahil yeterlilik belgesi almak zorunda kılınmıştı. Orman köylülerine Uluslararası geçerliliği olan Tek Meslek Belgesine sahip olmaları için Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası(TOÇ-BİRSEN) İktisadi İşletmesi olarak Mudurnu Avdullar Yaylası Ormanında sınav için kayıttaydılar. Yaylanın soğuğuna aldırmadan belgeyi kazanabilmek için ter döktüler.