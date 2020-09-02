Orman köylüsüne 670 bin 511 TL kredi

Haber: N. Halid Altundal

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü 2020 yılı ORKÖY faaliyetleri kapsamında Ekinciler, Gerişler, Çubukköy ve Gökçesaray Köylerine toplam 29 haneye dış cephe mantolama; Hisarözü, Değirmenözü ve Gökçesaray Köylerine 5 haneye tomruk çekme vinci; Memeceler Köyünde 2 haneye motorlu testere ve Soğukçam Köyüne 3 haneye büyükbaş hayvan kredileri daha önce kura çekimiyle belirlenen hak sahiplerine ulaştı.

2020 yılında 39 haneye toplam 670 bin 511 Türk Lirası kredi verileceğini belirten yetkililer şu ana kadar 26 haneye toplam 327 bin 711 Türk Lirası kredinin dağıtıldığını açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkındırma Programı ile birlikte yürütülen ve yüzde 100’ü hibe olan Orman Köylerinde Solar PV Sistemler için Sürdürülebilir Enerji Finansman Mekanizması Projesi kapmasında Tekirler, Güneyçalıca, Aksaklar, Dağşeyhler ve Dağhacıla Köyleri olmak üzere toplam 5 farklı köyde 30 hanenin çatışına, çatı tipi güneş enerji sistemi kurulumu tamamlandı.

Solar PV Sistemler için Sürdürülebilir Enerji Finansman Mekanizması Projesi ile köy sakinlerinin elektrik ihtiyacının herhangi bir bedel ödemeden karşılanması amaçlandı.