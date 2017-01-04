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04 Ocak 2017 Çarşamba
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    • Orman köylüsünün yol hali

    Mengen Orman işletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan köy yollarının kar nedeniyle ulaşıma kapandığı ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait Greyder ile yol açma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

    04 Ocak 2017 Çarşamba 12:54
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    Orman köylüsünün yol hali
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    HABER. GÖNÜL OLUTÜRK

    Çalışmaların yapıldığı yollarda incelemelerde bulunan İşletme Müdürü Hüseyin Şahiner, Köyler ile Merkez ilçe arasında kapalı olan yolların açılması için büyük bir çaba sarf ederek vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırmaya çalıştıklarını, Köylerde yaşayan vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını, ekip ve ekipmanlarını her zaman hazır durumda tutarak 7/24 çalışma esasına dayalı Mengen halkının hizmetinde olduklarını ifade etti. İncelemeler esnasında kar yağışı nedeniyle ayrı bir güzelliğe bürünen ormanların kartpostallık hallerini fotoğraflayan Şahiner, bunları bizlerle paylaşarak bu mutluluğa bizleri de ortak etti.

    Fotoğraf karesine takılan bir karaca ormanlarımızın görkemini ve gizemini yansıttı.

     

    Anahtar Kelimeler: Mengen, Orman, Işletme, Müdürlüğü, Sınırları

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