Orman mühendisleri bir araya geldi

Haber: N. Halid Altundal

Orman Mühendisleri Odası(OMO) Birliğe Çağrı Grubu MYK Başkanı Hasan Türkyılmaz ve OMO Yönetim Kurulu üyeleri Cumartesi günü ilimize geldi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen istişare toplantısında orman mühendisleri ile bir araya gelen Türkyılmaz ve Yönetim Kurulu meslek sorunlarını ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Türkyılmaz ayrıca, Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı’yı da ziyaret etti. Bıyıklı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederken Türkyılmaz ve beraberindekiler ise misafirperverliği için Bıyıklı’ya teşekkür ettiler.

Bolu temasları ile ilgili açıklamalarda bulunan OMO Genel Başkanı Türkyılmaz, “Bolu'da kıymetli meslektaşlarımız ile bir araya gelerek hasbihal ettik. Her bir meslektaşıma değerli soru ve görüşleri için teşekkür ediyorum. İstişare toplantımızın ardından Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü görevini yürütmekte iken Bolu Orman Bölge Müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirilen değerli meslektaşımız Şaban Bıyıklı beyi makamında ziyaret ettik. Yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum” dedi.