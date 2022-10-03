Orman Mühendislerine hizmet içi eğitim

Haber: Nesrin Altuntaş

Ormancılık faaliyetlerinin daha etkin, daha verimli olmasının sağlanması amacıyla, yeni atanan sözleşmeli orman mühendislerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri sertifika dağıtım töreninin ardından sona erdi.

Düzenlenen törene Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bölge Müdür Yardımcıları Yılmaz Yıldız, Ferdi Özer ve Halis Belen, Şube Müdürleri Osman Kara, Hüseyin Şahiner, Seyfettin Kiniş, Sibel Gürsoy ve Özkan Yavuz ile mühendisler katıldı.

19-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlere katılan personelin sertifika dağıtım töreninde konuşan Bölge Müdürü Mahmut Şentürk eğitimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak personele meslek hayatları boyunca başarılar diledi.Konuşmaların ardından törene katılan idareciler tarafından yeni atanan orman mühendislerine sertifikaları dağıtıldı.