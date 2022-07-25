Orman Oyunları Olimpiyatları Bolu’da Düzenlendi



Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye Ormancılar Derneği’nin düzenlediği, Birinci Orman Oyunları Olimpiyatları Bolu’nun Yumrukaya köyü Kurtkütüğü mevkisinde gerçekleşti.

Bartın Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakülteleri’nde okuyan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik çeşitli yarışmalarla renkli görüntülere sahne oldu.

BİRİNCİ KARABÜK OLDU

Öğrenciler tomruk yuvarlama, odun istifleme, disk atma, kozalak toplama, yaş halkası sayma ve tomruk kesme olarak 6 etapta yarıştı. Yarışmalar sonucu 6 etapta en yüksek puanı toplayan üniversiteler arasında birinci Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi olurken, 2’inci Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, 3’üncü Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi oldu.

KÖY HALKI OLARAK MUTLUYUZ

2018 yılında eski Bolu Valisi Aydın Baruş döneminde Yumrukaya köyü halkının rızası alınarak Türkiye Ormancılar Derneği’ne ihale usulü ile satılan alanda yapılan etkinlikleri değerlendiren Yumrukaya köyü muhtarı Seyfi Özdemir, “Dernek başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, köyümüzü olimpiyatların gerçekleşeceği bölge olarak belirledi. İleri tarihlerde bu arazi tam olarak faaliyete geçtiğinde köylü içinde bir pazar haline gelecektir. Burada peynir, yoğurt, yumurta gibi köy ürünlerini satabileceğiz. Türkiye Ormancılar Derneği ile birlikte çalışacağız ve biz bu durumdan çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

ORMAN OYUNLARI OLİMPİYATLARININ MERKEZİ BOLU’DUR

Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, “Orman Oyunları Olimpiyatları etkinliğinin merkezi artık Bolu’dur. Etkinlik kapsamını daha da genişletip, öğrencilere daha iyi hediyeler vermeyi düşünüyoruz. Ülkemizde kırsal turizmi giderek hız kazanacak. Seneye bu etkinliği daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştireceğiz.”

FESTİVALE ÇEVİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

“Festival tarzında, çadır ve kamp kurarak burada etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Yapacağımız ilk iş Orman Olimpiyatları’nın patentini almak olacak. Kısa bir sürede bu ortamı hazırladığımız için kendimi çok iyi hissediyorum. Arkadaşlarımız bu sahanın düzelmesi için taş dahi topladılar. Bundan ötürü hepsiyle gurur duyuyorum. Yumrukaya köyünün de desteklerinden dolayı onlara teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca her türlü ihtiyacımızı tedarik eden Orman Bölge müdürlüğüne de çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.