Orman sevgisi tiyatro ile anlatılıyor

Ormancılık haftası etkinlikleri kapsamında ilçe Orman İşletme Müdürlüğü ve Mudurnu Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçede bulunan okullardaki öğrencilere yönelik tiyatro etkinliği gerçekleştirildi.

Orman sevgisi tiyatro ile anlatılıyor

HABER:Gönül Olutürk

Mudurnu'da, Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik tiyatro gösterisi yapıldı. Mudurnu Atatürk Kültür Merkezindeki etkinliğe katılan 300 öğrenciye, ormanların ve buralardaki yaşayan canlıların korunması ile orman yangınları konusunda bilgilendirici tiyatro skeçleri gösterildi. Mudurnu Orman İşletme Müdürü Murat Akoğlanoğlu, programda yaptığı konuşmada, gelecekteki nesillerin daha bilinçli olmalarını sağlamak ve orman sevgisi ile orman hakkındaki bilgilerini küçüklükten öğrenmeleri için bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

Bu gösteriye katılan tüm öğrencilerin hem ormanlar hakkında bilgi sahibi olduğunu hem de eğlendiklerini ifade eden Akoğlanoğlu, öğrencilerin bu etkinlik sayesinde daha bilinçli olduğunu dile getirdi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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