Haber: Ceylan Beykoz
Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin’in katıldığı etkinliğe, Mudurnu Orman İşletme Müdürü Murat Akoğlanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Cumhuriyet İlkokulu öğretmen ve 50 öğrencisi ile Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı. Fidan dikimi öncesi öğrencilere orman sevgisi ve fidan dikimi konulu video izletildi. Ceviz, badem ve sedir türlerinden olmak üzere sahaya toplam 300 adet fidan dikildi. Ayrıca orman sevgisini aşılamak, ormanların faydalarını öğretmek ve ormanların korunmasını sağlamak amacıyla Yazılar Köyü, Mudurnu Merkez ve Taşkesti Beldesinde bulunan ilkokullarda toplam 400 öğrenciye ‘’Bir Orman Masalı‘’ adlı bir perdelik tiyatro gösterisi sergilendi. Tiyatro gösterileri sonrasında miniklere İşletme Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi.
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