Orman ürünleri envanter ve planlama hizmeti alınacak

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKÇAKOCA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göreAkçakoca Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Tüm İşletme Şefliklerinde Odun Dışı Orman Ürünleri Envanteri Ve Planlama Çalışmaları hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2022, 16:44