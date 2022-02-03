Orman ürünleri envanter ve planlama hizmeti alınacak

AKÇAKOCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TÜM İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ENVANTERİ VE PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Orman ürünleri envanter ve planlama hizmeti alınacak

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKÇAKOCA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göreAkçakoca Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Tüm İşletme Şefliklerinde Odun Dışı Orman Ürünleri Envanteri Ve Planlama Çalışmaları hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2022, 16:44
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
30’dan fazla sabıkası çıktı
30’dan fazla sabıkası çıktı
  1. Bolu

banner128

banner124