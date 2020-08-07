“Orman yakmayalım, afet yaşamayalım”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine dikkat çekti. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, ormanlarda ateşli piknik yapılması, bahçe temizliği ve anız yakmanın kanunen yasak olduğunu söylediler. Yetkililer, buna rağmen vatandaşların ihmal ve dikkatsizliğinden yakılan ateşlerin orman yangınlarına sebep olduğunu açıkladı. Orman yangınına sebebiyet verenler hakkında gerekli kanuni işlemlerin yapıldığını belirten yetkililer ayrıca, vatandaşlara orman yangınının zararları ve orman yangınına sebebiyet vermenin cezaları konusunda uyarılarda bulunarak herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalmamaları için vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Geçtiğimiz günlerde ilimiz Bolu’da Kıbrıscık, Mudurnu, Gerede, Gölyaka ve Aladağ'da meydana gelen orman yangınlarının İşletme Müdürlükleri yangın ekipleri tarafından hızlı müdahale sonucu büyümeden söndürüldüğü ifade eden Orman Bölge Müdürlüğü, yangın ekiplerinin hazır olması nedeniyle orman yangınlarına kısa sürede müdahale edildiğini ve büyümeden söndürüldüğünü belirtti. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, ormanda üretim işlerinde ortaya çıkan üretim artıkları ile bahçe temizliği sonrası ortaya çıkan atıkların, orman yangınına sebebiyet vermemesi için yol kenarlarından uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.

Yetkililer son olarak ise vatandaşlarımızı daha büyük yangın afeti yaşamamamız için, kırsal alanlarda ateş yakılmaması konusunda duyarlı olmalarını, gördükleri orman yangınını ve orman yangınına sebebiyet verenleri ücretsiz ALO 177 Yangın İhbar Hattına ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi.