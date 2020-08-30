Orman yangını Bolu’ya sıçrar mı?

Haber: Erdal Tanrıverdi

Nallıhan ilçesi Yeşilyurt, Beyalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otların tutuşmasıyla başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındığı sırada rüzgarın etkisi ile yeniden büyüdü. Büyüyen yangın Yeşilyurt köyünün yakınlarına kadar geldi. Ormanlık alandaki yangına İzmir'den gelen tanker uçak Sapanca gölünden aldığı suyla müdahale ediyor. Yangın sonrası ilce merkezinden de gözüken duman gökyüzünü kapladı.

YANGIN MUDURNU VE GÖYNÜK’TEN GÖRÜLÜYOR

Giderek büyüyen yangın ilimiz Mudurnu ve Göynük ilçelerine bağlı sınır köylerinde de görülüyor. Köylerde yaşayan vatandaşlar alevleri ve yangın dumanını endişe ile izlerken yangının kontrol altına alınması temennisinde bulundular. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çabası devam ederken çevredeki köylerdeki vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor.