Haber: S. Özge Yücel

Eğitimde ileri sürüş teknikleri, arazöz bakım ve kullanımı, arazöz, su ikmal aracı ve ilk müdahale araçlarından oluşan yangın söndürme araçlarının ve üzerindeki su pompalarının teknik özellikleri, kullanma şekilleri ve orman yangınlarına müdahale şekilleri konusunda tatbiki ve uygulamalı bilgiler verildi.

Orman yangınlarında Suyun gücünden nasıl faydalanılacağı, Ayrıca yangın esnasında ekiplerin uymaları gereken güvenlik önlemleri ile kişisel koruyucu donanımlarını hangi durumlarda nasıl kullanacakları ve tehlikelere karşı kendilerini nasıl koruyacakları hususlarında pratik bilgiler verildi.

Yangın işçilerine orman yangınlarına müdahale, yangın organizasyonu ve haberleşme konularında da detaylı bilgilendirmelerin ardından söz konusu bilgilendirmelerle ilgili uygulamalar yapılarak eğitim sona erdi.