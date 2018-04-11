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11 Nisan 2018 Çarşamba
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    • ORMAN YANGININDA HASAR GÖREN ALAN YEŞİLLENDİRİLDİ

    Göynük İlçesi İbrahimözü Köyü’nde çıkan orman yangınında zarar gören 250 hektar alanın tekrar yeşillendirme çalışmaları kapsamında fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Gerçekleşen fidan dikim töreni ile yangında zarar gören 250 hektar alanın tamamı yeşillendirilmiş oldu.

    11 Nisan 2018 Çarşamba 10:41
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    ORMAN YANGININDA HASAR GÖREN ALAN YEŞİLLENDİRİLDİ

    HABER: ESRA ÖZTÜRK                                                   

    İbrahimözü Köyü sınırlarında yer alan fidan dikim törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, Göynük Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişorlu, Göynük Belediye Başkan Vekili Günay Can, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, davetliler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan fidan dikim töreni konuşmalarla devam etti.

    250 HEKTAR ALANDA YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

    Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskinyapmış olduğu konuşmasında, İbrahimözü Köyü’nde meydana gelen orman yangını ve söndürme çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “Yangın sonrası sahanın tekrar yeşillendirilmesi amacıyla ağaçlandırma çalışmalarına hemen başlanılmış olup ilk önce saha içerisinde 13 km. yol planlanmış ve yapılmıştır. 1370 dekar alanda teraslama ve sürüm çalışmaları, 1130 dekar alanda doğal gençleştirme çalışmaları yapılmıştır. Yanan sahaya; 200 bin adet karaçam fidanı, 51 bin adet mavi selvi fidanı, 7 bin adet badem fidanı, 7 bin adat fındık fidanı, bin adet fıstıkçamı, bin adet üvez, bin adet akçaağaç ve bin adet yabani kiraz fidanı dikilmiştir. Ayrıca doğal gençleştirme çalışmaları kapsamında da 500 kilo kızılçam tohumu serpilmiştir. Bu çalışmalar sayesinde sahanın tamamında ağaçlandırma çalışmaları tamamlanmıştır. Bugün burada yanan sahaya fidanlarımızı dikerek çocuklarımıza yeşil bir dünya bırakmak için üzerimize düşen vazifeyi de gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.

    TOPRAK BİZİM İÇİN KUTSALDIR

    Türk milleti olarak vatan ve millet kavramlarına büyük önem veren bir millet olduğumuzu söyleyerek konuşmasına başlayan Bolu Valisi Aydın Baruş,  “Bizim için vatan demek toprakları kanla yoğrulmuş toprak demek. Bizim için vatan demek atalarımızın kıyamete kadar istirahat ettiği topraklar demek. Bir ülkenin dünya üzerinde var olabilmesi için öncelikle bir vatan ve onun üzerinde yaşayan bir millet gerekir. Vatan demek, geçmişinizle bağlı olduğunuz, uğruna can verebildiğiniz toprak demektir. Vatan bizim milletimiz için kanla yoğrulan hamur demektir. Toprak bizim için kutsaldır. Peki, bu toprağın kutsallığı nereden gelmektedir? Topraklarımız bin yıldır bizlere yurt olan ve uğrunda atalarımızın mücadele ettiği ve kabirlerinin bulunduğu bize her gün yaşamımız için güç veren ve her insanda olduğu gibi bizimde hamurumuzu oluşturan varlıktır. Millet ise vatan toprağına bağlı ve onun üzerinde yaşamını idame ettiren insan topluluğu demektir. Güçlü millet, güçlü ve sağlıklı insanlardan oluşur. İnsanın hayatını idame ettirebilmesi için su ve hava gibi temel yaşam kaynaklarına ihtiyacı vardır. Su, hayatiyetin kaynağı ve bizim yaşamımızı idame ettirebilmemiz için beslendiğimiz gıda maddelerinin vazgeçilmez unsurudur. Hava ise bir dakika bile teneffüs edilmeden yaşayamayacağımız bir kaynaktır” dedi.

    “ORMANI KORUMAK AYNI ZAMANDA VATANI KORUMAKTIR” 

    Konuşmasının devamında orman ve ağaçların hayatımızdaki önemine örnekler vererek devam eden Vali Baruş, “Orman ve ağaçlar vatan toprağının bekçisidir. Orman aynı zamanda yağmuru bulutlardan indiren su tedarikçisi, havayı temizleyen filtre, tabiri caizse vücutta bulunan akciğerler gibidir. Ormanlar, vatan toprağının koruyucusu milleti oluşturan insanlarımıza su ve hava sağlayan hayat damarlarıdır. Ağaç, bizim kültürümüzde çok önemlidir. Doğduğumuzda bize beşik olan, ölümümüzde ise kefenimizin üzerine örtü olandır. Orman, gençliğimizde sevda türkülerimize, şiirlerimize ilham kaynağı olandır. Ormanı korumak aynı zamanda vatanı korumaktır.  Ormanı korumak o vatan toprağı üzerinde yaşayan milleti korumaktır. Ağaç bizim kültürümüzde çok kutsaldır. Ağaç, sürekliliği, sağlamlığı ve köklülüğü ifade eder. Hepimiz biliriz ki Osman Gazi, Şeyh Edebali’ye misafir olduğugece bir rüya görür ve o rüyasında kendi göbeğinden çıkan büyük ve ulu bir çınar ve o çınarın gölgesinde engin dağlar, ovalar, sular görür. Onun gelecekte kuracağı imparatorluğun ne kadar sağlam ve sürekli olacağını görürüz. Yüce dinimizde ise ağaç sevgisi, orman sevgisi daha bir başka övülmüştür. Peygamberimiz buyurur ki: “Kıyamet kopmaya yakınken elinizde bir ağaç fidanı varsa ve onu dikmeye vaktiniz varsa onu hemen dikin. Kim bir fidan diker veya ekin eker de bundan insanlar ve kuşlar faydalanırsa bunlar onun için hayır ve berekettir” buyurmuştur. Ormanlar nesillerimize bırakacağımız en güzel mirastır. Ormanı korumak vatandaşlık ve insanlık vazifemizdir. Her fidan toprağımızın güvenliğini sağlayan, ağaç bekçileri ordusuna eklenen bir neferdir. Her fidan buluttan fazladan düşen bir damladır. Her fidan ciğerlerimize tertemiz hava sağlayan bir hücredir” şeklinde konuştur.

    Konuşmasının sonunda geçtiğimiz yıl 250 hektar alanın yanması sonucu kaybedilen orman alanının bugün yeniden ağaçlandırılacağını ve bu konuda da son derece mutlu olduklarını kaydeden Vali Baruş, “ 2017 yılının Eylül Ayı’nda burada çok elim bir hadise yaşadık. Bu hadisenin elimliği, İbrahimözü Köyümüzün, Göynüğümüzün, Bolumuzun ve Türkiye’mizin bekçisi olan, havamızı temizleyen, bize bol bol su kaynağı sağlayan güzel bir orman varlığını kaybetmemizdi. Ya bir ihmal sonucu veya bir kasıt sonucu, kötü niyetli bir davranış sonucu 250 hektar ormanımız kül oldu. Biz o gün buraya geldiğimizde bütün köylülerimizi, orman teşkilatımızı canla başla bu yangını söndürmeyi çalışırken gördük. Çünkü Göynüklü insanımız biliyordu ki buradaki yeşilliği kaybetmek hem temel kaynaklarımıza vurulacak bir darbe hem de gözümüzün önünde yemyeşil bir alanın kaybolmasıdır. O gün verilen mücadele neticesinde bu orman yangınını çok daha geniş alanlara yayılmadan söndürdük. Burada yangını söndürmek için emeği olan herkesten Allah razı olsun. Gelecek nesillerimize bırakacağımız mirasımızın heder olmasına izin vermediler. Biz o gün orman bekçisi ordusunun neferlerinden bir miktarını kaybettik. Ama bugün çok sevinçliyiz ki o varlığı tekrar yerine koyma emekleri var, çabaları var. Unutmayalım ki ormana verilen zarar vatana ve millete ihanettir. Tüm ormanlarımızı iyileştirmek, ihya etmek mukaddes topraklarımıza, atalarımıza ve gelecek nesillerimize olan borcumuzdur. Bugün umutlarımızı yeniden yeşertiyoruz” ifadelerini kullandı.

    TÖRENDE İLK FİDANI VALİ BARUŞ DİKTİ

    Törende konuşmaların ardından Göynük Halk Oyunları ekibinin halk oyunları gösterisi yer aldı.

    Programın devamında ise fidan dikim törenine geçildi. Törende ilk fidanı Bolu Valisi Aydın Baruş dikti. Programa katılan çocuklarla birlikte de fidan diken Vali Baruş, fidan dikim alanında incelemelerde bulunarak Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’den çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

     

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