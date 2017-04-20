Haber; Aysun Beykoz

Koruma Şube Müdürü Osman Koru ve Makine İkmal Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca Orman Bölge Müdürlüğü uhdesindeki yangın söndürme ekipmanları denetlendi. Denetimlerde, makine parkında yer alan yangın söndürme araçları ile iş makinelerinin faal durumları ve ekipman kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde tespit edilen eksiklikler sorumlulara bildirildi. Tespit edilen eksikliklerin bir an evvel giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması önemle vurgulandı. Aynı zamanda operatör ve şoförlere kullandıkları makine ve araçları daha iyi tanımaları amacıyla eğitim verildi, verimliliğin arttırılması için teorik ve pratik bilgiler aktarılarak konunun önemi anlatıldı.

Denetimlere katılan şoför ve operatörler tarafından, yapılan denetimlerin çok faydalı olduğu ve olası orman yangınlarına daha hızlı ve etkili müdahalede etme imkânı sunacağı ifade edildi.