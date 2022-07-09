Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ağaçlar kesilecek

Ülke genelinde orman yangınlarının önüne geçebilmek için radikal bir karar alan Orman Genel Müdürlüğü, ‘orman yangınına elverişli bölgelerde’ orman içi ve bitişiğinden geçen her türlü yolun kazı ve dolgu şevlerindeki ağaçların tamamen kesileceğini ve bu noktalardan itibaren yolun her iki yönünde 5 metre mesafede bulunan kısmın tamamen tıraşlanacağını açıklamıştı.

SADECE GÖYNÜK VE MUDURNU’DA KESİM YAPILACAK

Bu kapsamda Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgilere göre Göynük ve Mudurnu ilçelerinde yangına hassas olarak belirlenen ormanlık bölgelerde kesim yapılacak. Gölcük Tabiat Parkı, Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkı başta olmak üzere sürekli kontrol altında olan ormanlık alanlarda ise şuan kesim işleminin uygulanmayacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2022, 12:42