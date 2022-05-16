Orman yollarında onarım yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Çaylıoğlu Orman İşletme Şefliği 313,316,319 Kod Nolu Gümeli Orman İşletme Şefliği 153,155 Kod Nolu ve Suludere Orman İşletme Şefliği 270 Kod Orman Yollarında Büyük Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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