Orman yollarında onarım yapılacak

GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKTAŞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 113-137 KOD NOLU ORMAN YOLU YENİ YOL, AKTAŞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 136 KOD NOLU ORMAN YOLU BÜYÜK ONARIM YAPIMI İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEREDE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Orman yollarında onarım yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Aktaş Orman İşletme Şefliği 113-137 Kod nolu Orman Yolu Yeni Yol ,Aktaş Orman İşletme Şefliği 136 kod nolu orman yolu Büyük Onarım Yapımı,İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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