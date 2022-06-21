Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Şefliği 108, 108-1, Belkaraağaç Şefliği 158 ve Çaydurt Şefliği 205 kod nolu yollarda Büyük Onarım yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Orman yollarında onarım yapılacak
ALADAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ARDIÇ ŞEFLİĞİ 108, 108-1, BELKARAAĞAÇ ŞEFLİĞİ 158 VE ÇAYDURT ŞEFLİĞİ 205 KOD NOLU YOLLARDA BÜYÜK ONARIM YAPIM İŞİ
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