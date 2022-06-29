Orman yollarında onarım yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Düzce Orman İşletme Müdürlüğümüz 2022 yılı orman yol ek programında olan Melen Orman İşletme Şefliği 467, 485 kod nolu yollar Asar Orman İşletme Şefliği 215 kod nolu yol ve Samandere Orman İşletme Şefliği 352 kod nolu yollarda büyük onarım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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