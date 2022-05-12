Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Akçakoca Şefliği 151, 153, 157 Ve 164 Kod Nolu Orman Yollarında Büyük Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Orman yollarında onarım yapılacak
AKÇAKOCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA ŞEFLİĞİ 151, 153, 157 VE 164 KOD NOLU ORMAN YOLLARINDA BÜYÜK ONARIM YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKÇAKOCA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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