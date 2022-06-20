Orman yollarında sanat yapılar inşa edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Çaydurt 205, 219, 223 Demirciler 462, 466-1 467 ve Belkaraağaç İşletme Şefliği 158 ve 163 kod nolu yollarda Sanat Yapısı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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