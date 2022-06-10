Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Abant Orman İşletme Şefliği 001, 022, 025 ve 025-1 ile Yeşildağ Orman İşletme Şefliği 364, 356-1 ve 359-2 Kod Nolu Orman Yollarında Sanat Yapısı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Orman yollarında sanat yapılar inşa edilecek
BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ABANT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 001, 022, 025 VE 025-1 İLE YEŞİLDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 364, 356-1 VE 359-2 KOD NOLU ORMAN YOLLARINDA SANAT YAPISI YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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