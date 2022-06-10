Orman yollarında sanat yapılar inşa edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Abant Orman İşletme Şefliği 001, 022, 025 ve 025-1 ile Yeşildağ Orman İşletme Şefliği 364, 356-1 ve 359-2 Kod Nolu Orman Yollarında Sanat Yapısı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ